Контент- менеджер
Здравствуйте, меня зовут Юлия. Я предоставляю следующие услуги:
- Работа с популярными CMS ( wordpress , joomla , modx).
Занимаюсь:
- установкой,
- администрированием,
- sео-оптимизацией,
- подбором и настройкой плагинов и модулей,
- наполнением контента,
- выполнением качественных рерайтов и копирайтов.
Всегда готова к сотрудничеству и к изучению нового.
С ув. Юлия Шамрай
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
14 лет назад
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$30
10 баллов
14 лет назад
Отзыв недоступен.
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1 отзыв
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от 1 дня
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