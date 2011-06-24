Контент- менеджер

Здравствуйте, меня зовут Юлия. Я предоставляю следующие услуги:

- Работа с популярными CMS ( wordpress , joomla , modx).

Занимаюсь:

- установкой,

- администрированием,

- sео-оптимизацией,

- подбором и настройкой плагинов и модулей,

- наполнением контента,

- выполнением качественных рерайтов и копирайтов.

Всегда готова к сотрудничеству и к изучению нового.

С ув. Юлия Шамрай