manyunya

Юлия manyunya

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Контент- менеджер

Здравствуйте, меня зовут Юлия. Я предоставляю следующие услуги:

- Работа с популярными CMS ( wordpress , joomla , modx).

Занимаюсь:

- установкой,

- администрированием,

- sео-оптимизацией,

- подбором и настройкой плагинов и модулей,

- наполнением контента,

- выполнением качественных рерайтов и копирайтов.

Всегда готова к сотрудничеству и к изучению нового.

С ув. Юлия Шамрай

Отзывы заказчиков

Victobrens
Виктор 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Полное наполнение сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
GeperionTM
Игорь 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Поиск почти ритуальных фирм и отчёт в нужном виде
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга