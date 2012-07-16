Перевод (английский язык)

Высшее лингвистическое образование по специальности "Английский язык". Дополнительная специализация - "Французский язык" (БашГУ 2005-2011).

Перевод технических текстов (руководств,описаний, документации, технической и научно-популярной публицистики), статей на тему музыки и звукорежиссуры и текстов рекламного характера.

Ведение деловой переписки на английском языке.

С английского на русский – 90 р. за 1000 знаков c пробелами.

С русского на английский – 120 р. за 1000 знаков с пробелами.