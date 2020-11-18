mapanchekhin

QA Engineer
На данный момент я работаю на должности QA инженера в компании 2ГИС, решил в свободное время заняться фрилансом.
Я обладаю следующими навыками:
1)Мануальное тестирование фронт-энда и бэк-энда
2)Автоматизация UI в связке Python+Selenium , JS+Puppeteer, так же могу выполнить несложные задачи для бэкенда
3)Тестирование API через Postman
4) Тестирование мобильных приложений
Готов к любым, даже сложным задачам. По всем вопросам готов общаться как тут, так и по почте [email protected]
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