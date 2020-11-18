mapanchekhin

QA Engineer

На данный момент я работаю на должности QA инженера в компании 2ГИС, решил в свободное время заняться фрилансом.

Я обладаю следующими навыками:

1)Мануальное тестирование фронт-энда и бэк-энда

2)Автоматизация UI в связке Python+Selenium , JS+Puppeteer, так же могу выполнить несложные задачи для бэкенда

3)Тестирование API через Postman

4) Тестирование мобильных приложений

Готов к любым, даже сложным задачам. По всем вопросам готов общаться как тут, так и по почте [email protected]