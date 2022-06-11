Зовут меня Александр. По жизни ответственный, целеустремленный, коммуникабельный и честный. Могу спокойно работать в команде. Имею развитые организационные способности. Обладаю сдержанностью, стойкой выдержкой, системным мышлением и позитивным настроением.

Написанием текстов занимаюсь около 10 лет. За это время было создано более тысячи проектов на разные темы. Имею опыт программирования, фотошопа, строение сайтов и многое др.

Я всегда рад новым друзьям и готов поделиться своим опытом.

Ценю каждого заказчика и учитываю все его требования. В моих интересах, чтобы заказчик остался довольным.

Веду честную работу! Перед заказом Кворка, советую связываться в личном сообщении.