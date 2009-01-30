mar_len

Len Mar mar_len

 
41 годУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
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  • Сделать autorun для CD

    Нужно сделать авторан для корпоративного CD (инфо о компании, презентация, типовые проекты и т.п.) Концепцию дизайна мы предоставим, нужно его спрограммировать, чтобы все корректно и удобно работало. Интересуют сроки и стоимость такой работы.

    Веб-программирование18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продвижение и оптимизация сайта

    Добрый день! Необходимо раскрутить существующий сайт и вывести его на первые страницы поиска. Сообщите, пожалуйста, ориентировочную стоимость такой раскрутки и что в эту стоимость входит. Сайт: http://kievguma.com.ua/ По ключевым словам и запросам информации на данный момент нет. Интересует ...

    Поисковые системы (SEO)28 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка flash-сайта для РА

    Интересует разработка креативного флеш-сайта для рекламного агентства. Вот сайт, который понравился идеей и реализацией, хотелось бы что-нибудь на уровне: http://www.toshiba.eu/whatnext/ Прошу дать ссылки на портфолио с флеш-сайтами или флеш-анимацией

    Flash
    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    15 лет назад