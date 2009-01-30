Нужно сделать авторан для корпоративного CD (инфо о компании, презентация, типовые проекты и т.п.) Концепцию дизайна мы предоставим, нужно его спрограммировать, чтобы все корректно и удобно работало. Интересуют сроки и стоимость такой работы.
- Веб-программирование18 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Необходимо раскрутить существующий сайт и вывести его на первые страницы поиска. Сообщите, пожалуйста, ориентировочную стоимость такой раскрутки и что в эту стоимость входит. Сайт: http://kievguma.com.ua/ По ключевым словам и запросам информации на данный момент нет. Интересует ...Поисковые системы (SEO)28 заявокЗакрыт14 лет назад
Интересует разработка креативного флеш-сайта для рекламного агентства. Вот сайт, который понравился идеей и реализацией, хотелось бы что-нибудь на уровне: http://www.toshiba.eu/whatnext/ Прошу дать ссылки на портфолио с флеш-сайтами или флеш-анимациейСайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт15 лет назад