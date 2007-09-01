mar_margaret

Основное образование
2010 — Московская Художественно-Промышленная Академия им. С.Г. Строганова, Промышленное искусство. Графический Дизайн., специалист
Повышение квалификации/курсы
2010 — Adobe After Effects CS4. Видеодизайн и создание визуальных эффектов., Центр Компьютерного обучения "Специалист" при МГТУ им. Баумана
2009 — Adobe Macromedia Flash CS4. Создание простой векторной анимации., Центр Компьютерного обучения "Специалист" при МГТУ им. Баумана
Профессиональный опыт
09.2007 - 07.2008 , ООО Фирма "АС"
Информационные технологии/системная интеграция
технический дизайнер
Разработка информационных материалов, корректировка и подготовка изображений для презентаций.
Профессиональные навыки:
Дизайн полиграфической продукции
(визитки, буклеты, календари, каталоги, рекламные модули
для газет и журналов, наружная реклама,
разработка логотипов и фирменных знаков )
Создание простой анимации и мультимедийных презентаций.
Иллюстрация, создание и отрисовка персонажей.
Технические навыки:
Рисунок от руки ( карандашная и пастельная техника )
Живопись ( темпера, масло, акрил )
Фотографика и работа в коллажной технике.
Создание гравюр.
Владею программами:
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Adobe After Effects