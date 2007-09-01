mar_margaret

Основное образование

2010 — Московская Художественно-Промышленная Академия им. С.Г. Строганова, Промышленное искусство. Графический Дизайн., специалист

Повышение квалификации/курсы

2010 — Adobe After Effects CS4. Видеодизайн и создание визуальных эффектов., Центр Компьютерного обучения "Специалист" при МГТУ им. Баумана

2009 — Adobe Macromedia Flash CS4. Создание простой векторной анимации., Центр Компьютерного обучения "Специалист" при МГТУ им. Баумана

Профессиональный опыт

09.2007 - 07.2008 , ООО Фирма "АС"

Информационные технологии/системная интеграция

технический дизайнер

Разработка информационных материалов, корректировка и подготовка изображений для презентаций.

Профессиональные навыки:

Дизайн полиграфической продукции

(визитки, буклеты, календари, каталоги, рекламные модули

для газет и журналов, наружная реклама,

разработка логотипов и фирменных знаков )

Создание простой анимации и мультимедийных презентаций.

Иллюстрация, создание и отрисовка персонажей.

Технические навыки:

Рисунок от руки ( карандашная и пастельная техника )

Живопись ( темпера, масло, акрил )

Фотографика и работа в коллажной технике.

Создание гравюр.

Владею программами:

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Adobe After Effects