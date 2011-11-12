mara_98

Марина Короткова mara_98

 
50 летРоссия/Самара
13 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Имею высшее педагогическое образование.

Более 7 лет выполняю все виды студенческих работ: рефераты, контрольные, курсовые, дипломы.

Копирайтинг
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $20
от 3 дней
нет рейтинга