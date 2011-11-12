Имею высшее педагогическое образование.
Более 7 лет выполняю все виды студенческих работ: рефераты, контрольные, курсовые, дипломы.
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Портфолио
- Приватизация и разгосударсвление.218 просмотров
- Развитие мышления учащихся в процессе обучения.618 просмотров
- Особенности индивидуального стиля журналиста2543 просмотра
- Массовые литературные жанры в постсоветской России696 просмотров
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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