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1. дипломирована (дважды)
2. сообразительна (бывший капитан команды "Мактуб" по играм Что?Где?Когда? г.Гомеля)
3. и просто красавица (на аватарке собственной персоной)
Рефлексы естественные:
— ясность мысли, грамотность речи;
— способность доступно излагать любой материал;
— позитив, оптимизм и чувство юмора.
Рефлексы выдрессированные:
— ориентация на результат;
— способность видеть цель и способы её достижения;
— желание завтра стать профессиональней, чем сегодня.
Опыт работы:
С 2002 года успела проявить себя: в сфере образования (моральный лидер подрастающего поколения); торговли (продавец воздуха и ярких эмоций); бренд-менеджмент (приручила бензопилу); реклама (мой кумир Огилви)
Достижения на профессиональном поприще:
— была руководителем интеллектуального школьного кружка "Мертвая точка" по играм Что? Где? Когда?
— имеются успешные разработки новых методических приёмов в образовании;
— за спиной заключение крупных контрактов;
— проводила и внедряла разработки обучающих программ для торговых представителей по продукту компании.
Под моим чутким и неусыпным руководством школьная команда "Мертвая точка" г.Гомель (Урицкое) по интеллектуальным играм Что? Где? Когда? неоднократно становилась чемпионами, призерами и лауреатами города, района, области.