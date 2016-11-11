maracash88

Нужно нарисовать 4 иконки, примерно такие, как на прикрепленных файлах. Это нужно для 4х видов сервиса для брачных пар. 1. 24 часа + брачная пара - должна означать стандартный сервис, что ...
- Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен8 лет назад
Разработка интернет магазина Обязательные условия: Опыт работы с magento, backend не менее 1 года.Особенности: Полная занятостьУдаленная работаОбщение через скайпЗнания и опыт: PHPbootstrapAJAXMySqlJQueryReact.js (желательно)Необходимые качества: Дисциплинированность, отчетность, ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт8 лет назад
Имеется эскиз главной страницы для десктопа http://ybvghz.axshare.com/#g=1&p=главная_страница Нужно разработать дизайн в 3х размерах - моб, планшет, десктоп. Начать разработку нужно будет с мобильной версии. ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт8 лет назад
Мой online shop построен на magento. Нужно предложить различные существующие блоги для интеграции в магазин. Я хочу знать их различие, плюсы и минусы, чтобы решить, какой будет наиболее подходящим. Потом надо будет ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $200
Нужен адаптивный дизайн: 5-ти страниц. Подробное ТЗ отправлю в скайп.Завершен8 лет назад
Создать дизайн карточки услуги согласно ТЗЗавершен8 лет назад
редизайн страницы + адаптивка Для онлайн магазина нужен редизайн страницы + адаптивка.Завершен8 лет назад
Необходимо нарисовать страницу мастера(wizard) - четыре вкладки в с формами и чекбоксами, галерея выбора изображений и загрузки - создание товара для интернет магазина на основе существующей темы в psd. Скриншот темы (index_1.jpg) и частично сделанного ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть рабочий сайт http://hamburg-transfer24.de/ Нужно создать адаптивную копию с небольшими поправками 1. Верхнее меню должно оставаться статично вверху и не уходить, если мышка прокручивает сайт, а становиться полупрозрачным. ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужна адоптивная (3 размера) верстка страницы по готовому дизайну в соответствии с требованиями фронтендщика. Дизайн в приложении. Нужно только то, что обозначено в желтой рамке. При хорошей работе будут еще задания. ...HTML-верстка14 заявокЗакрыт8 лет назад
Блоггер, статьи, копирайтинг, контент Для разрабатывающейся интернет-платформы необходимо создать статьи/контент для хелпа. Данное задание ограничено только на одну статью - описание деятельности платформы и объяснения тарифной сетки. В ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Идет разработка интернет-магазина для предложения и поиска определенных услуг. Те, кто предлагает услуги (исполнители), платят магазину за то, что магазин дает их контактные данные потенциальному заказчику. Оплата за предоставление контактных данных происходит ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сверстать страницу мастера создания продукта для интернет магазина на bootstrap3, скриншот макета в приложении.HTML-верстка17 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо нарисовать страницу мастера(wizard) - четыре вкладки в с формами и чекбоксами, галерея выбора изображений и загрузки на бутстрап - создание товара для интернет магазина на основе существующей темы в psd. Скриншот темы в приложении.Завершен9 лет назад