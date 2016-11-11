maracash88

Илья Билецкий maracash88

 
58 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
44 минуты назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Нарисовать иконки
Хороший заказчик, задание было понятное, оплата вовремя и в полном объеме. Рекомендую к сотрудничеству как очень хорошего и порядочного заказчика! Буду рада сотрудничеству в дальнейшем!
Нужно было сделать иконки для разных сервисов. Анна отнеслась к работе креативно. Все желаемые изменения вносила очень быстро и в срок. Было приятно с ней работать. Буду обращаться снова к ней. Рекомендую и Вам!
Ответный отзыв
alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$200
10 баллов
8 лет назад
Адаптивный дизайн внутренних страниц
Спасибо за интересный проект, Илья приятный человек как в общении так и в сотрудничестве, быстрая оплата, конструктивные правки, обращайтесь еще обязательно. Крутой конверсии Вам. Буду рад сотрудничеству. Настоятельно рекомендую!
Работа выполнена профессионально, ответственно, в срок. Дополнительные правки внесены, учтены все пожелания. Результатом доволен и благодарю за отличный дизайн для нашего сайта. С Александром очень приятно работать. Рекомендую!
Ответный отзыв
oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Создать в WordPress копию сайта
WordPress
Сотрудничеством очень доволен, рекомендую
Мне нужно было сделать из стационарного сайта адаптивный. Старый сайт служил примером и никаких ТЗ у меня не было. Супер классная работа! Олег превзошел все ожидания! Качественно, быстро! Работа абсолютно профессиональная! Проблем по коммуникации совершенно не было. Ни одной задержки и готовность всегда быстро исправить если возникали новый пожелания. СПАСИБО, ОЛЕГ!
Ответный отзыв
alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Дизайн карточки услуги
Было очень интересно сотрудничать с Ильей. Надеюсь на продолжение совместных проектов. Рекомендую!
Настоятельно рекомендую Александра как дизайнера для вашего проекта! Работа выполненна оперативно, с учетом пожеланий и главное качественно! Буду обращаться еще!
Ответный отзыв
alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Редизайн страницы + адаптивка
Спасибо за приятное сотрудничество Илья, четкая и конструктивная постановка задачи, быстрая оплата, отличная коммуникация, одно удовольствие работать с профессионалами, обращайтесь еще обязательно. Буду рад сотрудничеству.
Саша подходит ответственно к работе. Выполняет быстро и качественно задания. Был всегда легок в общении и быстро реагировал на мои новые пожелания в дизайне. Очень рекомендую!
Ответный отзыв
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