maracash88

Мне нужно было сделать из стационарного сайта адаптивный. Старый сайт служил примером и никаких ТЗ у меня не было. Супер классная работа! Олег превзошел все ожидания! Качественно, быстро! Работа абсолютно профессиональная! Проблем по коммуникации совершенно не было. Ни одной задержки и готовность всегда быстро исправить если возникали новый пожелания. СПАСИБО, ОЛЕГ!