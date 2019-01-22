maralana802

Здравствуйте, менязовут Алена! Работаю в сфере написания работ с 2012 года. Работы пишу сама, без

перезаказов. Техподъем уникальности не использую. Работаю с платформой Word

Press.Пишу хорошие,читабельные тексты на любые темы, Seo-статьи, описания к товарам, отзывы,

повышаю уникальность дипломов и курсовых (только осмысленным грамотным

рерайтом). А также напишу реферат, контрольную работу без практики, эссе,

сочинение, сделаю шпаргалки – ответы на экзаменационные вопросы, отвечу на

тесты. Портфолио:1. https://drive.google.com/open?id=1axRmHOY5IwKvXcZ1dlQZ7lSAysu5-jD12. https://plus.google.com/collection/0LP3cB Моисертификаты:1. https://drive.google.com/open?id=1j7fFqyzx8RJNZdDG8MH32Osne1y3CLrd Отзывы1. https://vk.com/topic-157633211_36026479 Контактыдля связи:Группа: https://vk.com/club157633211https://www.facebook.com/profile.php?id=100029697350944Почта [email protected]Скайп – alenaolqaМоб. Телефон – +380966496731 (вайбер и ватсап), +380939514133, +380956227751Телеграмм - Алена Марисая Цены: (для Украины согласно курсу)https://vk.com/club157633211?w=wall-157633211_430%2Fall Основныемоменты работы со мной:1. Всегда работаю по предоплате – новые заказчики(оплата 50/50), после месяца работы можем перейти на оплату 30/70. Также

рассмотрю вариант работы, через биржу 2. В первую очередьсмотрю на пример Т3, поэтому беру в работу только тот заказ, который смогу

выполнить на 100%. Для начала сотрудничества, присылайте тз, для изучения.3. Работаю с такимипрограммами: etxt, адвего, pr-cy.ru, текст. ру. Антиплагиат ру и Антиплагиат

Вуз - для студентов4. График работы: с 10до 17.00. Выходные сообщаю заранее