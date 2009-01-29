Маргарита Фельдшерова maramuresmaramures
39 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Переводчик, английский/немецкий языки (технические тексты, деловая переписка, договоры, художественный перевод, перевод текстов экономической и общественно-политической тематики, перевод сайтов)
Окончила Смоленский Гуманитарный Университет, факультет Иностранных языков и международного туризма, специальность "лингвист-переводчик", красный диплом
Австрийский диплом Гёте-Института 5-ый уровень (из 6-ти)
Опыт работы менеджером бюро экспорта/импорта, обязанности - перевод договоров, технической документации (машиностроение), телефонные переговоры, деловая переписка
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