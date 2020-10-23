mararyshkovich

Создание чистого, продуманного и стильного UX/UI дизайна.

Доброго времени суток!

Меня зовут Маргарита, я UX / UI дизайнер и художник, художник-иллюстратор!

Я человек, который ответственно подходит к поставленным задачам и срокам, который не подведет Вас и сделает все для процветания Вашего бизнеса и привлечения новых клиентов\покупателей. Я ЗА продуманный, чистый, удобный и стильный дизайн! Я ПРОТИВ бессмысленного визуального шума и наслоения, творческой самодеятельности.

Процесс работы над проектом UX/UI дизайна я делю на несколько важных этапов:

1. Сбор информации:

- ознакомление с Вашим бизнесом

- анализ ЦА (целевой аудитории)

- ознакомление с основными конкурентами, выявление их слабых и сильных сторон

- основываясь на Вашем опыте и опыте Ваших конкурентов, внедрение в будущий проект самых действенных и сильных инструментов для продвижения бизнеса

2. Применение информации:

- прототипирование

- поиск референсов

- подбор визуальных инструментов (цвет, шрифт, визуальный контент)

- разработка UI концепции

3. Решение/Финал

- финальные варианты всех страниц с учетом правок

Важным критерием, при выборе дизайнера является его готовность учитывать все пожелания и замечания заказчика, делать правки. Я предлагаю бесплатные правки после каждого этапа.

Каждый этап будет согласован с Вами.

Я доведу работу до момента, когда Вы будете всем довольны!

Предлагаю ознакомиться с моим портфолио: https://www.behance.net/ryshkovychmar