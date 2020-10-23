mararyshkovich

Маргарита Рышкович mararyshkovichmararyshkovich
Доброго времени суток!
Меня зовут Маргарита, я UX / UI дизайнер и художник, художник-иллюстратор!
Я человек, который ответственно подходит к поставленным задачам и срокам, который не подведет Вас и сделает все для процветания Вашего бизнеса и привлечения новых клиентов\покупателей. Я ЗА продуманный, чистый, удобный и стильный дизайн! Я ПРОТИВ бессмысленного визуального шума и наслоения, творческой самодеятельности.
Процесс работы над проектом UX/UI дизайна я делю на несколько важных этапов:
1. Сбор информации:
- ознакомление с Вашим бизнесом
- анализ ЦА (целевой аудитории)
- ознакомление с основными конкурентами, выявление их слабых и сильных сторон
- основываясь на Вашем опыте и опыте Ваших конкурентов, внедрение в будущий проект самых действенных и сильных инструментов для продвижения бизнеса
2. Применение информации:
- прототипирование
- поиск референсов
- подбор визуальных инструментов (цвет, шрифт, визуальный контент)
- разработка UI концепции
3. Решение/Финал
- финальные варианты всех страниц с учетом правок
Важным критерием, при выборе дизайнера является его готовность учитывать все пожелания и замечания заказчика, делать правки. Я предлагаю бесплатные правки после каждого этапа.
Каждый этап будет согласован с Вами.
Я доведу работу до момента, когда Вы будете всем довольны!
Предлагаю ознакомиться с моим портфолио: https://www.behance.net/ryshkovychmar