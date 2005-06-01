marat_abilov

Марат Абилов marat_abilovmarat_abilov
Цель: Разработка корпоративных программных приложений
Образование:
2004г. – 2008г.
Ташкентский университет информационных технологий. Специальность: «Информационные технологии» Бакалавриатура
2008г. – 2010г.
Ташкентский университет информационных технологий. Специальность: «Автоматизированные системы обработки информации и управления». Магистратура
Дополнительное образование
05.2006 - 08.2006
Курсы по программированию в Центре подготовки и поддержки молодых программистов (ЦППМП). Проходил стажировку в компании NetDec
06.2005 - 07.2005
Курсы по ремонту и обслуживанию ПК («Hardware, architecture, and repair of IBM PC») в «UCD Micros»
Знание языков
Русский, Английский (разговор – хороший, чтение – хороший, техническая документация, написание – хороший)
Опыт работы
06.2009 – 09.2010
«Sharq Telekom». Программист. Основные обязанности: разработка модулей биллинговой системы для работы интернет-провайдера.
Приобрел опыт в разработке биллинговых систем
09.2008 – 06.2009
«DataSite Technology». Программист. Основные обязанности: разработка Web-сайтов любой сложности на PHP. Приобрел опыт в разработке CRM, ERP систем
09.2006 - 08.2008 ООО «NetDec». Программист. Основные обязанности: разработка приложений для бухгалтерского учета. Приобрел опыт в разработке клиент-серверных приложений.
Участие в проектах
1) «Бухгалтерия малого предприятия» на C# - в качестве разработчика отчетов и др. частей системы
2) «Бухгалтерия для «Матбуот» на C# - в качестве главного программиста. Разработал основной функционал работы программы
3) Сайт учебного отдела на PHP – проект полностью разрабатывал сам
4) Сайт кафедры «Информационные технологии» на PHP – проект полностью разрабатывал сам
4) CRM система для www.resortsandlodges.com на PHP – в качестве разработчика
5) Member Center для www.resortsandlodges.com на PHP – в качестве разработчика
6) Marketing Center для www.resortsandlodges.com на PHP – в качестве разработчика
7) ERP система для www.resortsandlodges.com на PHP – в качестве главного разработчика
8) Биллинговая система для SharqTelekom
Знание языков программирования
PHP, C#
Знание СУБД
PostgreSQL, Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server 2005
Практические навыки
Знание сред разработки: ”Zend Studio”, "NetBeans", “Microsoft Visual Studio 2008”, “Microsoft SQL Management Studio”, “SQL Manager 2005 for MySQL”.