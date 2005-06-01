marat_abilov

Php-программист

Цель: Разработка корпоративных программных приложений

Образование:

2004г. – 2008г.

Ташкентский университет информационных технологий. Специальность: «Информационные технологии» Бакалавриатура

2008г. – 2010г.

Ташкентский университет информационных технологий. Специальность: «Автоматизированные системы обработки информации и управления». Магистратура

Дополнительное образование

05.2006 - 08.2006

Курсы по программированию в Центре подготовки и поддержки молодых программистов (ЦППМП). Проходил стажировку в компании NetDec

06.2005 - 07.2005

Курсы по ремонту и обслуживанию ПК («Hardware, architecture, and repair of IBM PC») в «UCD Micros»

Знание языков

Русский, Английский (разговор – хороший, чтение – хороший, техническая документация, написание – хороший)

Опыт работы

06.2009 – 09.2010

«Sharq Telekom». Программист. Основные обязанности: разработка модулей биллинговой системы для работы интернет-провайдера.

Приобрел опыт в разработке биллинговых систем

09.2008 – 06.2009

«DataSite Technology». Программист. Основные обязанности: разработка Web-сайтов любой сложности на PHP. Приобрел опыт в разработке CRM, ERP систем

09.2006 - 08.2008 ООО «NetDec». Программист. Основные обязанности: разработка приложений для бухгалтерского учета. Приобрел опыт в разработке клиент-серверных приложений.

Участие в проектах

1) «Бухгалтерия малого предприятия» на C# - в качестве разработчика отчетов и др. частей системы

2) «Бухгалтерия для «Матбуот» на C# - в качестве главного программиста. Разработал основной функционал работы программы

3) Сайт учебного отдела на PHP – проект полностью разрабатывал сам

4) Сайт кафедры «Информационные технологии» на PHP – проект полностью разрабатывал сам

4) CRM система для www.resortsandlodges.com на PHP – в качестве разработчика

5) Member Center для www.resortsandlodges.com на PHP – в качестве разработчика

6) Marketing Center для www.resortsandlodges.com на PHP – в качестве разработчика

7) ERP система для www.resortsandlodges.com на PHP – в качестве главного разработчика

8) Биллинговая система для SharqTelekom

Знание языков программирования

PHP, C#

Знание СУБД

PostgreSQL, Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server 2005

Практические навыки

Знание сред разработки: ”Zend Studio”, "NetBeans", “Microsoft Visual Studio 2008”, “Microsoft SQL Management Studio”, “SQL Manager 2005 for MySQL”.