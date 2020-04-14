marat_free58

Меня зовут Марат.
Я — веб-дизайнер и frontend-разработчик.
Моя цель это реализовать проект качественно и добиться максимально желаемого результата
Веб-дизайн (Flat, Material, Apple Approach)
- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap, Native, Gulp)
- Интеграция (работую с CMS WordPress, MODx)
- Полная поисковая оптимизация проекта
- Помощь в настройке Я.Директ, Google Adwords
Мои специализации:
- Landing Page (полный цикл работ)
- Сайт под ключ
- Веб-дизайн
- Frontend-программирование
- Прототипирование
Для бесплатной конслуьтации можно обращатся
по почте:[email protected]
Действие аккаунта приостановлено!