marat_free58

Марат marat_free58

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Меня зовут Марат.

Я — веб-дизайнер и frontend-разработчик.

Моя цель это реализовать проект качественно и добиться максимально желаемого результата

Веб-дизайн (Flat, Material, Apple Approach)

- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap, Native, Gulp)

- Интеграция (работую с CMS WordPress, MODx)

- Полная поисковая оптимизация проекта

- Помощь в настройке Я.Директ, Google Adwords

Мои специализации:

- Landing Page (полный цикл работ)

- Сайт под ключ

- Веб-дизайн

- Frontend-программирование

- Прототипирование

Для бесплатной конслуьтации можно обращатся

по почте:[email protected]