marat_shaykhiev

Художник компьютерной графики
Здравствуйте! Меня зовут Марат , я художник компьютерной графики , режиссер видео-монтажа. Действующий сотрудник телевизионного канала. Увлекаюсь хард эндуро(для тех кто не знает это классификация спортивных мотоциклов)мой мот HONDA XR250,сторонник правильного питания и активного образа жизни .
-Монтаж телевизионных сюжетов,новостей,телепередач, графическое оформление .
-Участвовал в проектах по видео-монтажу видео-передач, занимавшие призовые места на федеральном уровне
-Монтировал свадьбы, экшен промо ролики,отлично знаю как зацепить зрителя.
-Знаю основы правильного,логичного,чистого видео-монтажа.
-Работаю в программах :adobe photoshop,adobe after effects,EDIUS,sony sound forge
-В работе педантичен,аккуратен,исполнителен.
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