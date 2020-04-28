marat_shaykhiev

Художник компьютерной графики

Здравствуйте! Меня зовут Марат , я художник компьютерной графики , режиссер видео-монтажа. Действующий сотрудник телевизионного канала. Увлекаюсь хард эндуро(для тех кто не знает это классификация спортивных мотоциклов)мой мот HONDA XR250,сторонник правильного питания и активного образа жизни .

-Монтаж телевизионных сюжетов,новостей,телепередач, графическое оформление .

-Участвовал в проектах по видео-монтажу видео-передач, занимавшие призовые места на федеральном уровне

-Монтировал свадьбы, экшен промо ролики,отлично знаю как зацепить зрителя.

-Знаю основы правильного,логичного,чистого видео-монтажа.

-Работаю в программах :adobe photoshop,adobe after effects,EDIUS,sony sound forge

-В работе педантичен,аккуратен,исполнителен.