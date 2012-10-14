maratstartup

Марат Точтонадо maratstartupmaratstartup
35 летРоссия/Александров
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
сайты под ключ
Регистрация домена второго уровня и хостинга.
Установка и настройка панели управления CMS Joomla на хостинге.
Установка и настройка шаблона сайта с необходимыми модулями на выбор. (Template for Joomla). Возможно редактирование шаблона!
Разработка дизайна сайта (оформление, логотип).
Наполнение сайта информацией.
Первичная оптимизация и регистрация сайта в поисковых системах.
Разработка инструкции по администрированию сайта.
Дополнительные услуги:
Подключение второго домена на сайт (к примеру русский и английский).
Фотосессия товаров (услуг) заказчика.
Продвижения сайта в поисковых системах.
Ежемесячное администрирование сайта.
Установка дополнительных модулей на сайт.
Редизайн сайта.
Список услуг не является полным!
Действие аккаунта приостановлено!