maratstartup

сайты под ключ

Регистрация домена второго уровня и хостинга.

Установка и настройка панели управления CMS Joomla на хостинге.

Установка и настройка шаблона сайта с необходимыми модулями на выбор. (Template for Joomla). Возможно редактирование шаблона!

Разработка дизайна сайта (оформление, логотип).

Наполнение сайта информацией.

Первичная оптимизация и регистрация сайта в поисковых системах.

Разработка инструкции по администрированию сайта.

Дополнительные услуги:

Подключение второго домена на сайт (к примеру русский и английский).

Фотосессия товаров (услуг) заказчика.

Продвижения сайта в поисковых системах.

Ежемесячное администрирование сайта.

Установка дополнительных модулей на сайт.

Редизайн сайта.

Список услуг не является полным!