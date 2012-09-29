Марина Бондаренко marbond85marbond85
38 летМолдова/Тирасполь
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Рерайт, копирайт, переводы русский-английский, английский-русский
Квалифицированный переводчик, лингвистическое образование, языки: английский, немецкий. Выполню работы, связанные с переводами и обработкой текстов. Рерайт, копирайт, написание статей, аннотаций, обзоров. Переводы- Русский-английский, английский- русский, немецкий- русский.
Портфолио
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