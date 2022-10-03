marchitella

Контент-менеджер и Frontedn-разработчик

Привет! Меня зовут Марк, мне 20 лет, активно занимаюсь изучением JavaScript и React. Учусь на 4 курсе, университета БГТУ. Качественно и добросовестно выполняю поставленные задачи. Свободно могу вести обратную связь.

Вношу правки сайта (согласно ТЗ), добавляю различную информацию, таблицы, картинки и т.п. (согласно ТЗ). Сам ничего не придумываю. Если есть ТЗ, источники ресурсов для получения нужной информации на 100% без дополнительного вмешательства Google, то результат не заставит себя долго ждать.

Всегда готов узнавать что то новое, стремлюсь к совершенству знаний в программировании.

По любым дополнительным вопросам обращайтесь в лс, если свободен, сразу отвечу.

Перечень услуг:

* Работаю с CMS системами такими как: WordPress, Bitrix, OpenCart, Evolution и др.

* Осуществляю копипаст товаров с других сайтов и переношу их на ваш сайт;

* Заполняю позиции вашего сайта различной информацией;

* Осуществляю правки информации (форматирование текста, замена картинок, вставка таблиц, изменение характеристик и т.п.)