В 2018 году окончила Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А.Добролюбова по специальности лингвист-переводчик. Рабочие языки: английский, немецкий. Во время учёбы проходила курсы английского языка в Ирландии (2015 года), а также обучалась один семестр по обмену в Австрии. (2017 г.)

На четвертом курсе (2017 г.) проходила практику в администрации города, где выполняла письменные переводы, а также выступала в качестве сопровождающей немецких групп и осуществляла переводы общей тематики и экологической направленности. (немецкий, английский) в основном на экологические темы.

Во время учёбы подрабатывала репетитором английского и немецкого языка. В данный момент работаю в банке. Занимаюсь письменными переводами с английского на русский, с русского на английский, с немецкого на русский и с русского на немецкий. (120 р./1 стр.(1800знаков) )Личные качества: ответственность, стрессоустойчивость, грамотная речь, коммуникабельность, исполнительность, умение работать в команде, легко обучаемая.