технические переводы с английского и итальянского на русский

перевод строительных чертежей и документации с английского и итальянского для ОАО "Институт Новгородгражданпроект" для фирм Amcor Rentsch, Golden Lady и др., перевод технической документации и чертежей с английского и итальянского для химического предприятия "Акрон". Образование: НовГУ Факультет Романо-Германской Филологии 1999-2004гг.