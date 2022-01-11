marenyasmm

СММ-маркетолог

Я СММ-маркетолог. Переложу ведение вашего профиля на свои плечи Предлагаю свои услуги: ☑обложки сторис(подберем под ваш профиль) 150 р./ шт. ☑КОНТЕНТ-ПЛАН ДЛЯ ЛЕНТЫ/СТОРИС (темы на 30 дней) — 2000 р./2000 р. ☑Шапка профиля (которую заметят) — 500р. ☑Ведение страницы «под ключ»(Бесплатное и платное продвижение, анализ, визуал, шапка с УТП, ссылка для связи, контент-план, чистка подписчиков и др.) — 15 000 р. ☑Написание поста — 1 пост 500 р. ☑Создание ссылки для связи — 700 р. ☑Визуал профиля: ▫раскладка на 6 фото – 600 р. ▫раскладка на 9 фото – 900 р. ▫раскладка на 6 фото – 1 200 р. ☑Аудит(полный разбор профиля с рекомендациями) 400 р. В итоге вы получите экономию времени. Будет время на себя, на семью, на свои увлечения