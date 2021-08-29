marfixwolf1

Таргетолог
Я начинающий таргетолог и набираю кейсы в портфолио. Поэтому готова взять Вас на рекламу за оплату по МРОТ + тестовый период
Почему я?
-проходила обучение в комьюнити SMM-специалистов и трагетологов
-заинтересована в результате, так как хочу получить дополнительные опыт и знания
-приведу Вам новых клиентов/подписчиков
Чем я буду полезна?
-анализ Вашей ЦА
-анализ Ваших конкурентов
-настройка рекламы на трафик/ лиды
-оформление работающих макетов
-тестовый запуск и его анализ
-подготовка офферов
-предоставление результатов рекламной кампании
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