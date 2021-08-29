marfixwolf1

Таргетолог

Я начинающий таргетолог и набираю кейсы в портфолио. Поэтому готова взять Вас на рекламу за оплату по МРОТ + тестовый период

Почему я?

-проходила обучение в комьюнити SMM-специалистов и трагетологов

-заинтересована в результате, так как хочу получить дополнительные опыт и знания

-приведу Вам новых клиентов/подписчиков

Чем я буду полезна?

-анализ Вашей ЦА

-анализ Ваших конкурентов

-настройка рекламы на трафик/ лиды

-оформление работающих макетов

-тестовый запуск и его анализ

-подготовка офферов

-предоставление результатов рекламной кампании