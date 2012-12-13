Цель: Контент-менеджер (редактор).
Образование:
1) факультет международных отношений, Львовский национальный университет имени Ивана Франко (2005-2010).
Опыт работы:
1) Гостиница "Замок Льва", г. Львов. Главный администратор рецепции (Октябрь, 2011 – Октябрь, 2012):
- прием и регистрация гостей;
- прием и распределение звонков, факсов, электронной почты, переписка с клиентами;
- подготовка счетов и прием оплаты;
- работа с базами данных, документацией; подготовка отчетов;
- работа с пожеланиями и жалобами гостей;
- координация работы других отделов гостиницы;
- стажировка новых сотрудников службы приема и размещения;
- координация работы команды службы приема и размещения.
2) Гостиница "Замок Льва", г. Львов. Портье (Июнь, 2011 – Октябрь, 2011).
3) Гостиница “Соната”, г. Львов. Администратор рецепции (Сентябрь, 2010 – Июнь, 2011).
Знания и навыки:
1) Языки: Украинский (родной); Русский (свободный); Английский (свободный); Польский (средний).
2) ПК: MS Windows; MS Office; Internet; основы HTML и CSS; опыт взаимодействия с соц. сетями (ВКонтакте, Facebook).