marfus6ka

Марьяна marfus6ka

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Цель: Контент-менеджер (редактор).

Образование:

1) факультет международных отношений, Львовский национальный университет имени Ивана Франко (2005-2010).

Опыт работы:

1) Гостиница "Замок Льва", г. Львов. Главный администратор рецепции (Октябрь, 2011 – Октябрь, 2012):

- прием и регистрация гостей;

- прием и распределение звонков, факсов, электронной почты, переписка с клиентами;

- подготовка счетов и прием оплаты;

- работа с базами данных, документацией; подготовка отчетов;

- работа с пожеланиями и жалобами гостей;

- координация работы других отделов гостиницы;

- стажировка новых сотрудников службы приема и размещения;

- координация работы команды службы приема и размещения.

2) Гостиница "Замок Льва", г. Львов. Портье (Июнь, 2011 – Октябрь, 2011).

3) Гостиница “Соната”, г. Львов. Администратор рецепции (Сентябрь, 2010 – Июнь, 2011).

Знания и навыки:

1) Языки: Украинский (родной); Русский (свободный); Английский (свободный); Польский (средний).

2) ПК: MS Windows; MS Office; Internet; основы HTML и CSS; опыт взаимодействия с соц. сетями (ВКонтакте, Facebook).