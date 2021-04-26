margaretddnk

Здравствуйте, меня зовут Рита, я умею разрабатывать продающие лэндинги, яркие и современные сайты

Обо мне: Я 4 года учусь на факультете дизайна в университете, и поэтому разбираюсь во многих сферах дизайна, но ближе всего мне — веб-дизайн, именно по этому я работаю в этой сфере.

Умею работать в большом количестве программ. Перфекционистка по жизни, так что очень внимательна к мелким деталям.

Услуги, которые я предоставляю:

Дизайн лэндинга

Первый экран

Сайт-визитка

Промо-сайт

Интернет-магазины

И другие многостраничные сайты

Я не завышаю цены, так что не бойтесь обращаться, цены зависят от сложности дизайна, и объема работы (страниц сайта)

Вы можете проконсультироваться со мной о стоимости вашего проекта:

instagram : _mi_marita

почта : [email protected]

номер телефона +380684577325