margaretddnk

Маргарита Диденко margaretddnkmargaretddnk
Здравствуйте, меня зовут Рита, я умею разрабатывать продающие лэндинги, яркие и современные сайты
Обо мне: Я 4 года учусь на факультете дизайна в университете, и поэтому разбираюсь во многих сферах дизайна, но ближе всего мне — веб-дизайн, именно по этому я работаю в этой сфере.
Умею работать в большом количестве программ. Перфекционистка по жизни, так что очень внимательна к мелким деталям.
Услуги, которые я предоставляю:
Дизайн лэндинга
Первый экран
Сайт-визитка
Промо-сайт
Интернет-магазины
И другие многостраничные сайты
Я не завышаю цены, так что не бойтесь обращаться, цены зависят от сложности дизайна, и объема работы (страниц сайта)
Вы можете проконсультироваться со мной о стоимости вашего проекта:
instagram : _mi_marita
почта : [email protected]
номер телефона +380684577325