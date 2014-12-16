margarita-31289

Работаю удаленно

Дата рождения: 3 декабря 1989 года

Семейное положение: не замужем

Электронная почта: [email protected]

Телефон:8-983-533-43-59

Образование:

высшее - ФГБОУ ВПО «Бурятская государственнаясельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова» экономический факультет, специальность «Финансы и кредит» 2007-2012гг. Окончила с отличием (красный диплом).

Опытработы:

ФГБОУ ВПО «Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова»экономический факультет, ассистент кафедры «Финансы и кредит», с августа 2012г.- по август 2014г. Преподаваемые дисциплины: Деньги, кредит, банки; Финансовый менеджмент; Банковское дело, Государственный долг.

Профессиональныенавыки: Уверенный пользователь ПК (Microsoft Office, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Internet).Владение оргтехникой и средствами связи:принтер, ксерокс, телефон, факс, e-mail.

Личныедостижения: Лауреат именной стипендии мэраг.Улан-Удэ, дипломант II степени Всероссийского конкурса налучшую научную работу в номинации «Экономические науки», Вице-мисс

Академия-2011г, лауреат IIоткрытого фестиваля студенческого творчества аграрных вузов России.

Личные качества: целеустремленность, коммуникабельность,ответственность, быстрая обучаемость, исполнительность.Вредные привычкиотсутствуют