margarita88

Личностные качества: усидчивость, умение слушать людей и понимать их,любознательность, аналитический склад ума
Опыт работы:
1. Интервьюер
Проводила опрос населения,развила свои коммуникативные навыки.
2. Студентка-психолог
Опыт проведения психологических консультаций, усовершенствовала свое умение слушать и слышать
людей.Проводила тренинги, лекции,семинары. Научилась заинтересовывать определенные группы людей.Умею проводить исследования,диагностику.
3. Сфера обслуживающего персонала
Работала в различных сферах обслуживающего персонала, благодаря чему имею большой опыт общения с различными категориями людей.
4. Обучение-онлайн
Курсы "Администратор социальных сетей". Веду свой паблик. Умею находить интересныйконтент. Курсы "Сайт своими руками". Умею создавать сайт на WordPress.
Курсы "Менеджер по работе с клиентами в социальных сетях".
Также был опыт написания статей с целью убеждения населения, призыву к определенной деятельности.
Заинтересована в работе с танцевальной студией. Почему? У меня большая любовь к танцам (пробую различные
направления), я умею находить контакт с людьми, не останавливаюсь на
достигнутом.