margarita88

менеджер по работе с клиентами в социальных сетях

Личностные качества: усидчивость, умение слушать людей и понимать их,любознательность, аналитический склад ума

Опыт работы:

1 . Интервьюер

Проводила опрос населения,развила свои коммуникативные навыки.

2. Студентка-психолог

Опыт проведения психологических консультаций, усовершенствовала свое умение слушать и слышать

людей.Проводила тренинги, лекции,семинары. Научилась заинтересовывать определенные группы людей.Умею проводить исследования,диагностику.

3. Сфера обслуживающего персонала

Работала в различных сферах обслуживающего персонала, благодаря чему имею большой опыт общения с различными категориями людей.

4. Обучение-онлайн

Курсы "Администратор социальных сетей". Веду свой паблик. Умею находить интересныйконтент. Курсы "Сайт своими руками". Умею создавать сайт на WordPress.

Курсы "Менеджер по работе с клиентами в социальных сетях".

Также был опыт написания статей с целью убеждения населения, призыву к определенной деятельности.

Заинтересована в работе с танцевальной студией. Почему? У меня большая любовь к танцам (пробую различные

направления), я умею находить контакт с людьми, не останавливаюсь на

достигнутом.