margarita88

Маргарита margarita88

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
менеджер по работе с клиентами в социальных сетях

Личностные качества: усидчивость, умение слушать людей и понимать их,любознательность, аналитический склад ума 

Опыт работы: 

 1.  Интервьюер

Проводила опрос населения,развила свои коммуникативные навыки.

 2.  Студентка-психолог

Опыт проведения психологических консультаций, усовершенствовала свое умение слушать и слышать

людей.Проводила тренинги, лекции,семинары. Научилась заинтересовывать определенные группы людей.Умею проводить исследования,диагностику.

 3.  Сфера обслуживающего персонала

Работала в различных сферах обслуживающего персонала, благодаря чему имею большой опыт общения с различными категориями людей.  

4.  Обучение-онлайн

Курсы "Администратор социальных сетей". Веду свой паблик. Умею находить интересныйконтент. Курсы "Сайт своими руками". Умею создавать сайт на WordPress.

Курсы  "Менеджер по работе с клиентами в социальных сетях".

Также был опыт написания статей с целью убеждения населения, призыву к определенной деятельности.  

Заинтересована в работе с танцевальной студией. Почему? У меня большая любовь к танцам (пробую различные

направления), я умею находить контакт с людьми, не останавливаюсь на

достигнутом. 