margarita_orlova

Маргарита Орлова margarita_orlovamargarita_orlova
28 летРоссия/Казань
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Начинающий верстальщик
Привет!
Меня Зовут Маргарита, я начинающий верстальщик сайтов.
Расскажу коротко о себе:
в конце июля я прошла онлайн-курс по профессии "Верстальщик".
Очень хотелось бы поработать с реальными заказами, получить первый опыт. В связи с этим, за символическую плату, либо за отзыв, предлагаю свою помощь в несложных заданиях по HTML и CSS вёрстке:)
Итоговая работа с курса, был предоставлен готовый макет сайта в Figma, стояла задача сверстать его с применением всех полученных знаний.
И да, хочу предупредить, что версия сайта не адаптирована под мобильные устройства, поэтому на них сайт будет выглядеть плохо, рекомендую смотреть с компьютера или с ноутбука:)
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