margarita_orlova

Начинающий верстальщик

Привет!

Меня Зовут Маргарита, я начинающий верстальщик сайтов.

Расскажу коротко о себе:

в конце июля я прошла онлайн-курс по профессии "Верстальщик".

Очень хотелось бы поработать с реальными заказами, получить первый опыт. В связи с этим, за символическую плату, либо за отзыв, предлагаю свою помощь в несложных заданиях по HTML и CSS вёрстке:)

Итоговая работа с курса, был предоставлен готовый макет сайта в Figma, стояла задача сверстать его с применением всех полученных знаний.

И да, хочу предупредить, что версия сайта не адаптирована под мобильные устройства, поэтому на них сайт будет выглядеть плохо, рекомендую смотреть с компьютера или с ноутбука:)