margarita_yalta

Головина margarita_yalta

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Образование:

Национальная Академия Природоохранного и Курортного Строительства (г.Симферополь),

специальность - градостроительство, квалификация - магистр, диплом с отличием.

Знание программ:

- AutoCad

- Archicad

- Revit Architecture

- Artlantis Studio

- Photoshop

Специализация:

- Выполнение чертежей любой сложности;

- Разработка архитектурной документации;

- Проектирование жилых и общественных зданий;

- Дизайн интерьера;

- Ландшафтный дизайн;

- Составление градостроительной документации.

Проекты выполняю качественно и в срок.

Буду рада Вам помочь, обращайтесь.