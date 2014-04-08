margarita_yalta

Образование:
Национальная Академия Природоохранного и Курортного Строительства (г.Симферополь),
специальность - градостроительство, квалификация - магистр, диплом с отличием.
Знание программ:
- AutoCad
- Archicad
- Revit Architecture
- Artlantis Studio
- Photoshop
Специализация:
- Выполнение чертежей любой сложности;
- Разработка архитектурной документации;
- Проектирование жилых и общественных зданий;
- Дизайн интерьера;
- Ландшафтный дизайн;
- Составление градостроительной документации.
Проекты выполняю качественно и в срок.
Буду рада Вам помочь, обращайтесь.