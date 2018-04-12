margarita_yandex

Настройка и ведение Яндекс.Директ,Гугл.Адвордс и Яндекс.Метрики

Опыт работы-8 мес. Имею основную официальную работу-веду рекламу для сети автоцентров,официальные дилеры, 3 марки,множество моделей. Также занимаюсь рекламой автосервисов , кузовных цехов компании. Удаленно веду еще 1 проект-контекстная реклама для интернет-провайдера. Не работаю с Гугл-аналитикой,мне на данный момент хватает яндекс.метрики. Ретаргетинг в Яндекс.Директ. Веду 4 аккаунта в яндекс ,4 в гугл, в каждом аккаунте несколько кампаний.

Предпочтительнее работа в яндекс директ