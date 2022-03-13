margaritka_foxik

Маргарита Машенькина margaritka_foxik

 
29 летРоссия/Таганрог
4 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Графические иллюстрации, логотипы, афиши, обработка фотографий

Выполняю работы в программе Adobe Illustrator. Логотипы, флаера, афиши, открытки, иллюстрации под заказ. Обрабатываю фотографии в Photoshop

Учитываю все пожелания.

IllustratorPhotoshop
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