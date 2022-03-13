Маргарита Машенькина margaritka_foxikmargaritka_foxik
29 летРоссия/Таганрог
4 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Графические иллюстрации, логотипы, афиши, обработка фотографий
Выполняю работы в программе Adobe Illustrator. Логотипы, флаера, афиши, открытки, иллюстрации под заказ. Обрабатываю фотографии в Photoshop
Учитываю все пожелания.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Ретушь фото4 просмотра
- Обработка фотографий12 просмотров
- Ретушь фото5 просмотров
- Летний принт6 просмотров
- Подводный мир5 просмотров
- Бокалы с шампанским5 просмотров
- Рисунок по фотографии. Арт по фото11 просмотров
- Рисунок по фотографии. Арт по фото7 просмотров
- Рисунок по фотографии. Арт по фото11 просмотров
- Логотип для кофейни6 просмотров
- Рисунок по фотографии48 просмотров
- Обложка для дневника POLE DANCE.42 просмотра