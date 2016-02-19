Нужно писать тексты для блога о зарубежной недвижимости. ТЗ к тексту и тема в прикрепленных файлах. Условия: Условияработы: - Базоваяставка для начала 1.0 - 1.5$ за 1000 знаков без пробелов (все зависит от вашего уровня написания статей и соблюдения ТЗ). ...
Smm
Работаю с соц сетями: Вконтакте, Facebook, Instagram
- Выявление конкретных социальных сетей для более эффективного продвижения
-Настройка и ведение таргетированной рекламы Facebook, Instagram
- Организация рекламных кампаний в тематических крупных сообществах
Привет!
https://www.facebook.com/margarita.virsta моя страничка в соцсетях
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недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Копирайтинг6 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо написать новость о предстоящей выставке недвижимости Все подробности и ТЗ в прикрепленном файле. Работаем следующим образом: вы выполняете работу, присылаете; мы смотрим если нас устраивает - заключаем с вами сделку и производим оплату. Требования: - Опыт работы в ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$30
10 баллов
8 лет назад
Отличный заказчик - знает чего хочет, быстро выходит на связь, понятно отвечает на возникающие вопросы. Оплата в срок!
Ответный отзыв
Отличный исполнитель.Внимательный копирайтер. Качественные тексты, без води и лишних слов, читаешь - и понимаешь. соблюдает сроки.