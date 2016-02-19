margo3386

Маргарита Вирста margo3386

 
33 годаУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Smm

Работаю с соц сетями: Вконтакте, Facebook, Instagram

Выявление конкретных социальных сетей для более эффективного продвижения

-Настройка и ведение таргетированной рекламы  Facebook,  Instagram

Организация рекламных кампаний в тематических крупных сообществах 

Привет!

https://www.facebook.com/margarita.virsta моя страничка в соцсетях

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Написать текст в блог о зарубежной недвижимости

    Нужно писать тексты для блога о зарубежной недвижимости. ТЗ к тексту и тема в прикрепленных файлах. Условия:  Условияработы:  - Базоваяставка для начала 1.0 - 1.5$ за 1000 знаков без пробелов (все зависит от вашего уровня написания статей и соблюдения ТЗ). ...

    Написание статей
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • ТЗ о новости о выставке недвижимости

    Необходимо написать новость о предстоящей выставке недвижимости Все подробности и ТЗ в прикрепленном файле. Работаем следующим образом: вы выполняете работу, присылаете; мы смотрим если нас устраивает - заключаем с вами сделку и производим оплату.  Требования: - Опыт работы в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
veselova_ee
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$30
10 баллов
8 лет назад
ТЗ о новости о выставке недвижимости
Отличный заказчик - знает чего хочет, быстро выходит на связь, понятно отвечает на возникающие вопросы. Оплата в срок!
Отличный исполнитель.Внимательный копирайтер. Качественные тексты, без води и лишних слов, читаешь - и понимаешь. соблюдает сроки.
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