Нужно писать тексты для блога о зарубежной недвижимости. ТЗ к тексту и тема в прикрепленных файлах. Условия: Условияработы: - Базоваяставка для начала 1.0 - 1.5$ за 1000 знаков без пробелов (все зависит от вашего уровня написания статей и соблюдения ТЗ). ...