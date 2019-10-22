SMM

Я занимаюсь продвижением и ведением страниц в социальных сетях, SMM (Facebook, Instagram, VK и др.). Вела уже существующие проекты, а также создавала страницы с нуля, подбирая контент и целевую аудиторию для продвижения.

Для создания качественного контента я обладаю хорошими дизайнерскими навыками и работаю со многими программами. Помимо SMM занимаюсь копирайтингом и рерайтингом, что также способствует моему основному направлению работы с текстовым наполнением постов.

Зарегистрировалась на этом сервисе с целью найти интересные задачи для дальнейшего развития в области, которая меня вдохновляет.