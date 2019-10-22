Маргарита Долгополова margo__mushenokmargo__mushenok
25 летУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
SMM
Я занимаюсь продвижением и ведением страниц в социальных сетях, SMM (Facebook, Instagram, VK и др.). Вела уже существующие проекты, а также создавала страницы с нуля, подбирая контент и целевую аудиторию для продвижения.
Для создания качественного контента я обладаю хорошими дизайнерскими навыками и работаю со многими программами. Помимо SMM занимаюсь копирайтингом и рерайтингом, что также способствует моему основному направлению работы с текстовым наполнением постов.
Зарегистрировалась на этом сервисе с целью найти интересные задачи для дальнейшего развития в области, которая меня вдохновляет.
Портфолио
- Ведение страниц (2) в Instagram (+Fb)174 просмотра
- Ведение страниц (2) в Instagram (+Fb)163 просмотра
- Продвижение и ведение нулевой страницы (за 1 мес.)173 просмотра
- Продвижение Instagram176 просмотров
- Продвижение и ведение страницы Instagram (+Fb)142 просмотра
- Продвижение и ведение страницы Instagram151 просмотр
- Instagram (ведение страниц)165 просмотров