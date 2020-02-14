Куратор онлайн школ

Запускаешь онлайн-школу, но не знаешь как решить технические моменты?С удовольствием помогу убрать твою головную боль! Знаю и умею все, что тебе потребуется:-Работа с tilda (zero block, подключение сервисов, адаптация сайтов) от 2500 руб. -Настройка вебинаров, создание автовебинаров, модерации чата на таких площадках, как Pruffme, Bizon 365. Работа с видеокодером. От 3000 руб. -Работа с площадкой GetCourse (создание курсов, вебинаров, продуктов и предложений и т.д) от 5000 руб-Настройка рассылок (смс, email, автодозвонов, чат-ботов)senler, Whatshelp в популярных мессенджерах. От 3000 руб.С меня оперативность, пунктуальность. Ответственно подхожу к работе.Если не интересует весь спектр, а нужно что-то одно, то так же помогу.