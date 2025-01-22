Веб-дизайнер

Здравствуйте! Меня зовут Марго, я учусь в Московской академии, но живу в самом сердце Нью-Йорка. Мне 26 лет, и я очень творческий и находчивый человек.

Я занимаюсь дизайном уже год, и мои работы можно найти на моей странице Behance: https://www.behance.net/margaritasnk Мое творчество отличает уникальный стиль и качество. Мне нравится экспериментировать с различными материалами и техниками для создания удивительных дизайнерских проектов.

Если Вас заинтересовала моя работа и Вы хотели бы узнать больше о моих проектах, пожалуйста, не стесняйтесь связаться со мной! Я всегда открыта для новых предложений.