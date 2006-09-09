margomargo

Требуется художник для реализации международного архитектурно-строительного проекта. Проект предполагает художественные(!) рисунки загородных домов (общий план, фасад, вид сбоку и т.п) по 3D и фотографиям для использования в рекламной печатной продукции. Профессионализм и творческая инициатива будет ...