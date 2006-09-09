margomargo

Требуется веб и графический дизайнер в одном лице / фирме. Дополнительные услуги по продвижению сайта - будут 100% преимуществом.
Дизайн сайтов2 заявки
Закрыт
17 лет назад
Требуется веб и графический дизайнер в одном лице / фирме. Дополнительные услуги по продвижению сайта - будут 100% преимуществом.
Ищем оптимизатора, работающего с международными поисковыми системами, для продвижения и поддержки сайта. Сайт англоязычный, будет обеспечена отличная ссылка.Пишите на указанный почтовый ящик, ICQ.
Требуется художник для реализации международного архитектурно-строительного проекта. Проект предполагает художественные(!) рисунки загородных домов (общий план, фасад, вид сбоку и т.п) по 3D и фотографиям для использования в рекламной печатной продукции. Профессионализм и творческая инициатива будет ...