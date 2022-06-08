marharitailinova

Маргарита marharitailinova

 
22 годаУкраина/Харьков
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
QA инженер, Тестировщик

Инженер по обеспечению качества

Опыт работы более 3 лет

  • Кроссбраузерное и кроссплатформеное тестирование веб и мобильных приложений.
  • UI/UX тестирование.
  • Создание и поддержка тестовой документации, а именно: тест план, тест кейсы, чеклисты, баг репорты.
  • Анализ технической документации.
  • API тестирование(Postman, Fiddler)
  • Опыт работы с DevTools, iMazing, Android studio, Visual Studio Code.
  • SQL
  • Git
Android