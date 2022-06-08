marharitailinova

Маргарита marharitailinovamarharitailinova
22 годаУкраина/Харьков
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
QA инженер, Тестировщик
Инженер по обеспечению качества
Опыт работы более 3 лет
- Кроссбраузерное и кроссплатформеное тестирование веб и мобильных приложений.
- UI/UX тестирование.
- Создание и поддержка тестовой документации, а именно: тест план, тест кейсы, чеклисты, баг репорты.
- Анализ технической документации.
- API тестирование(Postman, Fiddler)
- Опыт работы с DevTools, iMazing, Android studio, Visual Studio Code.
- SQL
- Git