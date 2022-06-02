Маргарита Шиндикова marharyta_shmarharyta_sh
30 летПольша/Краков
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
🔥 Сделаю классный дизайн ➟ cайты, лендинги, сайты на Tilda, баннеры
👋 Привет!
Меня зовут Маргарита, мне 28 лет. На портале weblancer я новичок, но имею опыт по созданию сайтов около 2 лет.
Люблю дело которым занимаюсь ❤️
Работала в web-cтудии, которая помогла мне стать сильным специалистом. А чтобы еще лучше понимать пользователей я прошла ряд курсов по UX-дизайну и успешно применяю знания на практике.
李 С заботой о своих заказчиках
Соблюдаю дедлайны и прикладываю МАКСИМУМ усилий в процессе работы.
✔️ Все правки бесплатные!
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🚀 Верю, что вместе мы создадим тот сайт, который нужен!
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Напиши мне и обсудим твой проект!
- Telegram: https://t.me/margo_UX_designer
- E-mail: [email protected]
- Instagram: https://www.instagram.com/marharyta.sh
Портфолио
- Дизайн сайта для сети спортивных клубов10 просмотров