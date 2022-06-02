🔥 Сделаю классный дизайн ➟ cайты, лендинги, сайты на Tilda, баннеры

👋 Привет!

Меня зовут Маргарита, мне 28 лет. На портале weblancer я новичок, но имею опыт по созданию сайтов около 2 лет.

Люблю дело которым занимаюсь ❤️

Работала в web-cтудии, которая помогла мне стать сильным специалистом. А чтобы еще лучше понимать пользователей я прошла ряд курсов по UX-дизайну и успешно применяю знания на практике.

李 С заботой о своих заказчиках

 Соблюдаю дедлайны и прикладываю МАКСИМУМ усилий в процессе работы.

✔️ Все правки бесплатные!

______________________________________________________

🚀 Верю, что вместе мы создадим тот сайт, который нужен!

______________________________________________________

 Напиши мне и обсудим твой проект!