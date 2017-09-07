mari1631

Мария mari1631

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Всегда несу ответственность за взятые на себя обязательства!

Рерайт/копирайт. Уникальные тексты. Большой опыт работы в данной сфере. 

Наполнение Вашего интернет-магазина (копи-паст - 10 р. полное редактирование от 20 р.)

Бухгалтерское сопровождение Вашей организации. Опыт работы - 5 лет.

Заполнение электронных библиотек на Вашем сайте.

Набор текста с рукописного источника и аудио.

Сканирование, распознавание. (русский и английские языки)

При выполнении вашей работы гарантирую 100 % грамотность и аккуратность.

Портфолио: https://freelance.ru/Mari1631

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