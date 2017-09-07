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Рерайт/копирайт. Уникальные тексты. Большой опыт работы в данной сфере.
Наполнение Вашего интернет-магазина (копи-паст - 10 р. полное редактирование от 20 р.)
Бухгалтерское сопровождение Вашей организации. Опыт работы - 5 лет.
Заполнение электронных библиотек на Вашем сайте.
Набор текста с рукописного источника и аудио.
Сканирование, распознавание. (русский и английские языки)
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