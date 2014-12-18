mari24

Марина mari24

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Добрый день)

Добрый день!)

Опыта работы пока что нет, но надеюсь скоро появится)

Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$5/час
от $5от 3 дней
#258
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$5/час
от $5от 4 дней
#265
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $2от 2 дней
#562
Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от $2от 2 дней
#2659