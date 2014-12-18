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Марина
mari24
mari24
34 года
10 лет на
фриланс
-бирже
Была
10 лет назад
Добрый день)
Добрый день!)
Опыта работы пока что нет, но надеюсь скоро появится)
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$5/час
от $5
от 3 дней
#258
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$5/час
от $5
от 4 дней
#265
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $2
от 2 дней
#562
Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от $2
от 2 дней
#2659
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