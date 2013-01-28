mari4kaenglish

Освіта:
2003-2007
Диплом бакалавра зі спеціальності філолог, вчитель французької мови
Київський національний лінгвістичний університет
Факультет французької мови
Київ, Україна
2007-2008
Диплом магістра зі спеціальності філолог, викладач французької та англійської мов, викладач зарубіжної літератури
Київський національний лінгвістичний університет
Факультет французької мови
Київ, Україна
Досвід роботи:
2008-2009
Викладач англійської мови
Кафедра торії і практики перекладу
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Івано-Франківськ, Україна
2009 - 2012
Аспірантка кафедри загального і германського мовознавства
Спеціальність 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство
Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника
Івано-Франківськ, Україна
2010
Викладач англійської мови на вечірніх курсах
Перші київські курси
Івано-Франківськ, Україна
2012
Викладач французької мови
Кафедра французької філології
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника
Івано-Франківськ, Україна
Мови:
Англійська – високий рівень
Французька – базовий рівень
Італійська – читаю, перекладаю зі словником