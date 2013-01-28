mari4kaenglish

Марьяна Ковбанюк mari4kaenglish

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
перевод

Освіта:

2003-2007

Диплом бакалавра зі спеціальності філолог, вчитель французької мови

Київський національний лінгвістичний університет

Факультет французької мови

Київ, Україна

2007-2008

Диплом магістра зі спеціальності філолог, викладач французької та англійської мов, викладач зарубіжної літератури

Київський національний лінгвістичний університет

Факультет французької мови

Київ, Україна

Досвід роботи:

2008-2009

Викладач англійської мови

Кафедра торії і практики перекладу

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Івано-Франківськ, Україна

2009 - 2012

Аспірантка кафедри загального і германського мовознавства

Спеціальність 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство

Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника

Івано-Франківськ, Україна

2010

Викладач англійської мови на вечірніх курсах

Перші київські курси

Івано-Франківськ, Україна

2012

Викладач французької мови

Кафедра французької філології

Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника

Івано-Франківськ, Україна

Мови:

Англійська – високий рівень

Французька – базовий рівень

Італійська – читаю, перекладаю зі словником