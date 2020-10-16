YouTube менеджер

Контакты

Телефон /Телеграм/Viber/ Facebook +7 920 439 43 97

эл. почта: [email protected]

О себе

В прошлом менеджер по продажам.

Прошла обучение online университет ПрактикиPRO

Курс «Менеджер Youtube»

Образование

Московский Гидромет. Специальность - радиотехник-аэролог.

Что я могу

Создание и настройка YouTube канала (регистрация канала на имя заказчика)

Дизайн-оформление канала (взаимодействие с дизайнерам и монтажером)

Первичный анализ канала (экспресс анализ без доступа к каналу)

Выкладывание видео

SEO оптимизация видео, плейлистов

Подбор названия, теги, хештеги, описание к каждому видео

Подбор актуальных тем к видео

Изучение конкурентов

Составление стратегии развития канала

Работа с сервисами аналитики

Личные качества

Без в/п

Порядочность, добросовестность

Соблюдаю договоренности