Контакты
Телефон /Телеграм/Viber/ Facebook +7 920 439 43 97
эл. почта: [email protected]
О себе
В прошлом менеджер по продажам.
Прошла обучение online университет ПрактикиPRO
Курс «Менеджер Youtube»
Образование
Московский Гидромет. Специальность - радиотехник-аэролог.
Что я могу
Создание и настройка YouTube канала (регистрация канала на имя заказчика)
Дизайн-оформление канала (взаимодействие с дизайнерам и монтажером)
Первичный анализ канала (экспресс анализ без доступа к каналу)
Выкладывание видео
SEO оптимизация видео, плейлистов
Подбор названия, теги, хештеги, описание к каждому видео
Подбор актуальных тем к видео
Изучение конкурентов
Составление стратегии развития канала
Работа с сервисами аналитики
Личные качества
Без в/п
Порядочность, добросовестность
Соблюдаю договоренности