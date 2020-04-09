mari_freeva

Мария mari_freeva

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Копирайтер/Таргетинговая реклама

Привет, меня зовут Маша, я студентка Сзиу РАНХиГС поспециальности «Реклама и связи с общественностью».

 

·       Был небольшой опыт работы копирайтером.

·       Умею работать в Photoshop, а также монтировать видео.

·       Активный пользователь социальных сетей (instagram,vk)

При необходимости могу настроить таргетинговую рекламу в instagram.

Хочу продолжить развивать свои навыки, быстро обучаюсь и адаптируюсь к новым задачам.

Очень ответственно подхожу к работе.

Буду всегда на связи)

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Контактная информация:

Телефон: 89217979015

E-mail:  [email protected]