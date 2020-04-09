mari_freeva

Копирайтер/Таргетинговая реклама
Привет, меня зовут Маша, я студентка Сзиу РАНХиГС поспециальности «Реклама и связи с общественностью».
· Был небольшой опыт работы копирайтером.
· Умею работать в Photoshop, а также монтировать видео.
· Активный пользователь социальных сетей (instagram,vk)
При необходимости могу настроить таргетинговую рекламу в instagram.
Хочу продолжить развивать свои навыки, быстро обучаюсь и адаптируюсь к новым задачам.
Очень ответственно подхожу к работе.
Буду всегда на связи)
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Контактная информация:
Телефон: 89217979015
E-mail: [email protected]
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