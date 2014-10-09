mari_mur

Марина Михайлова mari_mur

 
39 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Работаю по предоплате

Центр компьютерного обучения "специалист" при МГТУ им.Баумана по специализации: Adobe Illustrator CS2 2007г

Центр компьютерного обучения "специалист" при МГТУ им.Баумана по специализации: Adobe InDesigen cs5 2011г

Illustrator
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