mari_stoaynova

Переводчик болгарский язык

Здравствуйте!!

Меня зовут Марина Балабанова. Я фрилансер - переводчик и преподаватель болгарского языка. Живу в Болгарии в гр. Пловдиве. Занимаюсь устными синхронными и последовательными переводами на деловых и личных встречах.

Считаю, что могу помочь тем кто приезжает в Болгарию.

Например : забронировать номер в отеле, сопровождать, сделать маленькие экскурсий и т.д.