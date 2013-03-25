mari_stoaynova

Марина Стоянова-балабанова mari_stoaynovamari_stoaynova
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Переводчик болгарский язык
Здравствуйте!!
Меня зовут Марина Балабанова. Я фрилансер - переводчик и преподаватель болгарского языка. Живу в Болгарии в гр. Пловдиве. Занимаюсь устными синхронными и последовательными переводами на деловых и личных встречах.
Считаю, что могу помочь тем кто приезжает в Болгарию.
Например : забронировать номер в отеле, сопровождать, сделать маленькие экскурсий и т.д.