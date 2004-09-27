mari_suhova

Мы встретимся тогда с тобой, Есенин, когда не будешь меня знать.

Добрый вечер! Меня зовут Мария. Я, как и большинство моих ровесников, учусь. Уточню, что данная деятельность, то есть учёба, даётся мне вполне легко, так как мне нравится получать новые сведения о той или иной сфере. Я сразу же улавливаю информацию, что даётся далеко не каждому. Если описывать мою жизнь в подробностях, то могу сказать, что это займёт много времени, поэтому в данный момент это не очень уместно. Моё хобби - писать стихи. Вообще, в планах есть один пункт, который имеет название "Написать книгу". Уточняю, сборник моих стихов. Я уверена в том, что в моей так называемой коллекции найдётся стих, который подойдёт каждому читателю. Строка из стихотворения моего любимого поэта Сергея Есенина опишет меня: "Милая девушка, злая улыбка..."