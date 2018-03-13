maria-filippova

Мария Филиппова maria-filippova

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
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  • Озвучка на английском

    здравствуйте. нужно озвучить ролик. вот рус и англ: https://drive.google.com/drive/folders/1ZfFQtS3kp1tuYmLkvEjkJk6lpz8JTWy_ мне нужна озвучка на англ, синхронизированная с видео

    Озвучивание14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад