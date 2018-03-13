maria-filippova

здравствуйте. нужно озвучить ролик. вот рус и англ: https://drive.google.com/drive/folders/1ZfFQtS3kp1tuYmLkvEjkJk6lpz8JTWy_ мне нужна озвучка на англ, синхронизированная с видео
Озвучивание14 заявок
Закрыт
7 лет назад
здравствуйте. нужно озвучить ролик. вот рус и англ: https://drive.google.com/drive/folders/1ZfFQtS3kp1tuYmLkvEjkJk6lpz8JTWy_ мне нужна озвучка на англ, синхронизированная с видео
здравствуйте. нужно озвучить ролик. вот рус и англ: https://drive.google.com/drive/folders/1ZfFQtS3kp1tuYmLkvEjkJk6lpz8JTWy_ мне нужна озвучка на англ, синхронизированная с видео