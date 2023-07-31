Я графический дизайнер и иллюстратор

Здравствуйте! Уже более года развиваюсь в дизайне и в качестве художника.

Оканчивала курсы графического дизайна, веб-дизайна и упаковки. Также работала более 4 в интернет-маркетинге, потому создаю дизайн не только эстетичный, но и ориентированный на коммерческий успех у вашей аудитории!

Я владею следующими программами и навыками:

Photoshop (обработка фото, удаление фона, добавление эффектов)

Illustrator (делаю постеры и создаю векторные иллюстрации)

Figma (примерно такой же набор)

Композиция (умею грамотно размещать объекты на изображении)

Колористика (знаю о гармоничных сочетаниях цветов)

Графический планшет (Помогает в рисовании иллюстраций и диджитал арта)

Интернет-маркетинг (знаю о продвижении в поисковых системах)

Копирайтинг (умею писать заголовки и работать с текстами)

Также делаю дизайн полиграфической продукции: визитки, меню, книжная верстка.

Почему стоит выбрать меня?

Я ответственна и внимательна. Умею задавать правильные вопросы, чтобы выявить ваши потребности. Быстро отвечаю и делаю дизайн, отражающий ваш продукт!

Мое портфолио https://www.behance.net/mashakozulina