Здравствуйте! Уже более года развиваюсь в дизайне и в качестве художника.
Оканчивала курсы графического дизайна, веб-дизайна и упаковки. Также работала более 4 в интернет-маркетинге, потому создаю дизайн не только эстетичный, но и ориентированный на коммерческий успех у вашей аудитории!
Я владею следующими программами и навыками:
Photoshop (обработка фото, удаление фона, добавление эффектов)
Illustrator (делаю постеры и создаю векторные иллюстрации)
Figma (примерно такой же набор)
Композиция (умею грамотно размещать объекты на изображении)
Колористика (знаю о гармоничных сочетаниях цветов)
Графический планшет (Помогает в рисовании иллюстраций и диджитал арта)
Интернет-маркетинг (знаю о продвижении в поисковых системах)
Копирайтинг (умею писать заголовки и работать с текстами)
Также делаю дизайн полиграфической продукции: визитки, меню, книжная верстка.
Почему стоит выбрать меня?
Я ответственна и внимательна. Умею задавать правильные вопросы, чтобы выявить ваши потребности. Быстро отвечаю и делаю дизайн, отражающий ваш продукт!
Мое портфолио https://www.behance.net/mashakozulina