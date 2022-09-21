maria-lakt

Инфографика для маркетплейсов.
Дизайнер инфографики для маркетплейсов.
Знаю, что нужно сделать, чтобы карточка продавала.
Подчеркну преимущество товара.
Выделю на фоне конкурентов.
Скидка на большие заказы.
Стоимость 1 фото - 300р.
В стоимость входит:
- анализ конкурентов,
- отбор фото,
- обрезка и обработка,
- разработка дизайна,
- один круг правок.
Мое портфолио с примерами работ с разными товарами можно посмотреть здесь: Портфолио
Также могу помочь с рефератами по гуманитарным предметам.
Я против войны в Украине!