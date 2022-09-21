maria-lakt

Инфографика для маркетплейсов.

Дизайнер инфографики для маркетплейсов.

Знаю, что нужно сделать, чтобы карточка продавала.

Подчеркну преимущество товара.

Выделю на фоне конкурентов.

Скидка на большие заказы.

Стоимость 1 фото - 300р.

В стоимость входит:

анализ конкурентов,

отбор фото,

обрезка и обработка,

разработка дизайна,

один круг правок.﻿

Последующие карточки для этого артикула - 150р.

Мое портфолио с примерами работ с разными товарами можно посмотреть здесь: Портфолио

Также могу помочь с рефератами по гуманитарным предметам.