maria-lakt

Мария maria-lakt

 
33 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Инфографика для маркетплейсов.

Дизайнер инфографики для маркетплейсов.

Знаю, что нужно сделать, чтобы карточка продавала.

Подчеркну преимущество товара.

Выделю на фоне конкурентов.

Скидка на большие заказы.

Стоимость 1 фото - 300р.

В стоимость входит:

  • анализ конкурентов,
  • отбор фото,
  • обрезка и обработка,
  • разработка дизайна,
  • один круг правок.﻿
Последующие карточки для этого артикула - 150р.

Мое портфолио с примерами работ с разными товарами можно посмотреть здесь: Портфолио

Также могу помочь с рефератами по гуманитарным предметам.