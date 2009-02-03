Ищу работу и заказчиков!!!Декор-ое панно на стенах,роспись на майках,дизайн
Выполню заказ любой сложности!!!!
Роспись на майках.
Цена варьируется в зависимости от сложности рисунка!!!
(Майка ваша,роспись моя)))
Рисунок формата а4 от 500рублей(например:надпись или логотип)
Рисунок в три цвета от 1000рублей.
Рисунок в семь цветов от2000рублей.
Рисунок двусторонний от 3000рублей.
Роспись на коже!!!
Декоративное панно на стену!!!(о цене можно договориться)
Различные подарочные сувениры!!!
Стекло под витраж:бокалы,тарелки,фужеры.
Керамика:тарелки под лаковую миниатюру,различные росписи.
Парафиновые и восковые свечи с художественной росписью.
Иконы(копирование)
Деревянные изделия:различные виды росписи(городец,гжель,холуй,хохлома,лаковая миниатюра и т.д.)
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Портфолио
- Роспись на майке "eminem"256 просмотров
- Роспись на майке "50 cent"121 просмотр