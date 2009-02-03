Ищу работу и заказчиков!!!Декор-ое панно на стенах,роспись на майках,дизайн

Выполню заказ любой сложности!!!!

Роспись на майках.

Цена варьируется в зависимости от сложности рисунка!!!

(Майка ваша,роспись моя)))

Рисунок формата а4 от 500рублей(например:надпись или логотип)

Рисунок в три цвета от 1000рублей.

Рисунок в семь цветов от2000рублей.

Рисунок двусторонний от 3000рублей.

Роспись на коже!!!

Декоративное панно на стену!!!(о цене можно договориться)

Различные подарочные сувениры!!!

Стекло под витраж:бокалы,тарелки,фужеры.

Керамика:тарелки под лаковую миниатюру,различные росписи.

Парафиновые и восковые свечи с художественной росписью.

Иконы(копирование)

Деревянные изделия:различные виды росписи(городец,гжель,холуй,хохлома,лаковая миниатюра и т.д.)