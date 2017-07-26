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Английский язык – свободный.
· Устный (последовательный) перевод,
· письменный перевод,
· ведение деловой переписки,
· перевод в следующих тематиках: общественно-политическая, экономическая, художественная, перевод
документации.
Китайский язык – продвинутый.
· Устный (последовательный) перевод,
· Письменный перевод;
· перевод в следующих тематиках: общественно-политическая, экономическая, художественная, техническая;
· письменный перевод торгово-коммерческой документации, описаний и технических инструкций для оборудования;
· ведение деловой переписки.
Сертификат HSK 5-го уровня (Hanyu Shuiping Kaoshi - стандартизированный квалификационный экзамен по китайскому языку).
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