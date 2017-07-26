maria-vf

Мария maria-vf

 
30 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Переводчик китайского и английского языков

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Английский язык – свободный.

·         Устный (последовательный) перевод,

·         письменный перевод,

·         ведение деловой переписки,

·         перевод в следующих тематиках: общественно-политическая, экономическая, художественная, перевод

документации.

Китайский язык – продвинутый.

·         Устный (последовательный) перевод,

·         Письменный перевод;

·         перевод в следующих тематиках: общественно-политическая, экономическая, художественная, техническая;

·         письменный перевод торгово-коммерческой документации, описаний и технических инструкций для оборудования;

·         ведение деловой переписки.

Сертификат HSK 5-го уровня (Hanyu Shuiping Kaoshi - стандартизированный квалификационный экзамен по китайскому языку).

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